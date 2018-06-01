Храм в честь Всех святых во всем мире при арсенале ракетного и артиллерийского вооружения Центра материально-технического обеспечения Восточного военного округа принял первых сегодня прихожан в Уссурийском городском округе, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.

В торжественном открытии храма, который освящал митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин, участвовали около ста человек, среди них и глава администрации Уссурийского городского округа Евгений Корж. Он поздравил присутствующих с весьма значимым для горожан событием.

Когда мероприятие завершилось, митрополит вручил Архиерейские грамоты за усердие и труды во имя русской православной церкви.

Таисия Масина