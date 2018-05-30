На Камчатке водители перекрыли АЗС в знак протеста против роста цен, сообщает DEITA.RU.

Как пишет Transparant.news, автолюбители перекрыли подъезды к АЗС и несколько часов не подпускали к ним своих земляков. Акция была рассчитана на то, что временное блокирование заправок сильно ударит по карману бизнесменов.

Расходиться протестующие стали только с появлением полицейских.

Напомним, в России цены производителей на бензин в апреле выросли по сравнению с мартом на 13 процентов. При этом стоимость на АЗС увеличилась примерно на 1 процент.

Екатерина Лапкина