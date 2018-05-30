30 Май 2018, 16:21
«Хватит нас доить»: водители перекрыли АЗС на Дальнем Востоке
Источник изображения: transparant.news
На Камчатке водители перекрыли АЗС в знак протеста против роста цен, сообщает DEITA.RU.
Как пишет Transparant.news, автолюбители перекрыли подъезды к АЗС и несколько часов не подпускали к ним своих земляков. Акция была рассчитана на то, что временное блокирование заправок сильно ударит по карману бизнесменов.
Расходиться протестующие стали только с появлением полицейских.
Напомним, в России цены производителей на бензин в апреле выросли по сравнению с мартом на 13 процентов. При этом стоимость на АЗС увеличилась примерно на 1 процент.
Екатерина Лапкина