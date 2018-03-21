21 Март 2018, 22:53
И рыба, и мясо: в Приморье можно "пролететь" и с тем, и с другим
Источник изображения: "Deita.ru"
Все больше продукции неподтвержденного качества сотрудники Управления Россельхознадзора выявляют в Приморье, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, в Уссурийске свежевыловленная рыба (сазан, карась) в количестве 16 килограммов продавалась без ветеринарных сопроводительных документов, а это значит, что для здоровья потребителя она может быть небезопасна.
Кроме того, на территории Владивостока пресечена реализация более 9 килограммов мяса свинины сомнительного качества. На нее так же отсутствовали необходимые документы и ветеринарные клейма.
Вся указанная продукция исключена из оборота, а предприниматели привлечены к административной ответственности в виде штрафа.
Таисия Масина