Все больше продукции неподтвержденного качества сотрудники Управления Россельхознадзора выявляют в Приморье, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в Уссурийске свежевыловленная рыба (сазан, карась) в количестве 16 килограммов продавалась без ветеринарных сопроводительных документов, а это значит, что для здоровья потребителя она может быть небезопасна.

Кроме того, на территории Владивостока пресечена реализация более 9 килограммов мяса свинины сомнительного качества. На нее так же отсутствовали необходимые документы и ветеринарные клейма.

Вся указанная продукция исключена из оборота, а предприниматели привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Таисия Масина