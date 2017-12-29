В выходные дни службы жизнеобеспечения края задействуют более 4 тысяч специалистов и 1200 единиц техники для устранения возможных аварий, сообщили Deita.ru в краевой администрации.

Как сообщили в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, во всех муниципалитетах ведется круглосуточное дежурство диспетчерских служб.

«Во всех районах усилены бригады коммунальщиков на случай возможных технологических нарушений, создан запас запчастей и расходных материалов. В случае каких-либо аварийных ситуаций жители могут обратиться к оперативному дежурному своего района. Кроме того, во всех управляющих компаниях есть дежурный диспетчер», – отметили в ведомстве.

С телефонами диспетчерских служб городских округов и муниципальных районов Приморского края можно ознакомиться здесь. Телефон Единой службы спасения – 112.

Михаил Грач