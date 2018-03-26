The Challenger подготовил несколько советов для тех, кому сложно выйти из проблемных отношений, сообщает DEITA.RU.





Готовиться заранее



Из зависимых отношений практически невозможно уйти сразу. Даже если партнёру кажется, что его внезапно бросили, скорее всего, второй партнёр готовился задолго — искал помощи друзей, обдумывал все за и против, обращался к психологу. Без подготовки уйти сложно по одной причине — партнёр будет манипулировать и вынуждать вернуться. Хоть угрозами, хоть мольбами.

Искать помощи у друзей

Друзья на то и нужны, чтобы ставить их в известность, если в отношениях что-то не так. Даже если не собираетесь ночевать у них или переезжать после разрыва с партнёром, скажите, что будете звонить в экстренных ситуациях. Друзьям не нужно ничего объяснять в отличие от психологов и спасателей. Если, конечно, друзья готовы помочь.

Обращаться к специалистам

Профессиональная помощь психолога нужна сомневающемуся партнёру. Если кажется, что в отношениях есть плюсы и минусы, что уходить сложнее, чем оставаться, психолог поможет понять, так ли это. Можно обращаться за консультацией к частнопрактикующему психологу, можно в кризисные центры. Там принимают и женщин и мужчин.

Искать силы в увлечениях

Партнёры в зависимых отношениях вытягивают силы друг друга. Чтобы не терять самоуважение и самого себя, нужны хобби и интересная работа. Это поможет и оставаться в отношениях, если нет возможности уйти, и восстановиться после ухода.

Виктор Бруевич