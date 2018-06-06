В Приморье Арсеньевским городским судом вынесен приговор иностранной гражданке за взятку в значительном размере, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре края.

Как установлено в судебном заседании, женщина дважды привлекалась к административной ответственности за допущенные нарушения в сфере миграции.



Зная, что неоднократное совершение подобных правонарушений в соответствии с законом влечёт запрет на въезд на территорию Российской в течение 5 лет, не желая наступления таких последствий, она решила дать взятку должностному лицу.

В апреле 2018 года, находясь в служебном помещении отдела по вопросам миграции МО МВД России «Арсеньевский», она положила в папку для бумаг 100 тысяч рублей, которые предназначались для начальника отдела по вопросам миграции (действовавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий).

За денежное вознаграждение взяткодательница попросила должностное лицо не принимать решения о запрете ей въезжать на территорию России.

Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей за содеянное 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ирина Петрова