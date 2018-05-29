В Тверском суде города Москвы прошло очередное слушание по существу дела экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева, бывшего руководителя МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова и ранее возглавлявшего компанию «Востокцемент» Андрея Пушкарева, сообщает DEITA.RU по материалам сайта в поддержку Игоря Пушкарева.

Защитники обратили внимание суда на ряд документов, которые не могут являться доказательствами. Речь идет о делах кадровых: распоряжениях администрации Владивостока о направлениях в командировки, командировочных отчетах и расчетных листках по заработной плате ряда сотрудников мэрии.

«С каждым слушанием становится понятно, что именно такими документами насыщены искусственно раздутые тома дела Игоря Пушкарева», считают защитники бывшего мэра Владивостока.

Сам Игорь Пушкарев вины по-прежнему не признает. «Как глава Владивостока я поступал исключительно в интересах города. Город получил на 1 миллиард 700 миллионов больше материалов, чем оплатил. Также из представленных обвинением документов видно, что директор МУПа закупал материалы у «Востокцемента» значительно дешевле. Никой заинтересованности и вины здесь нет», - заявил бывший мэр Владивостока в суде.

Судебное заседание перенесено на 31 мая - слушание начнется в 14 часов по московскому времени в Тверском суде.

По версии следствия, с 2009 года по 2016 год мэр Владивостока Игорь Пушкарев приобрел строительные материалы для подведомственных администрации города МУПВ «Дороги Владивостока» в организациях, входящих в группу компаний «Востокцемент», которые на тот момент были подконтрольны близким родственникам главы города.

При этом строительные материалы приобретались только у компаний «Востокцемент» за счет денежных средств, получаемых из администрации города Владивостока по муниципальным контрактам. За это, по версии СК РФ, Игорь Пушкарев получил от генерального директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарева взятку в сумме более 75 миллионов рублей.

Дмитрий Санников