Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев прокомментировал арест сенатора Сулеймана Керимова на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает «Deita.ru».

«Был удивлён, когда узнал, что Юрий Яковлевич Чайка возмутился решением Франции по поводу ареста сенатора Сулеймана Керимова. Как было отмечено в СМИ, Генеральный прокурор РФ сказал, что подобная практика ареста людей с особым статусом даже по подозрению в каком-то тяжком преступлении не совсем правильная, так как он представляет интересы большой группы людей и является избранным человеком», - пишет Игорь Пушкарев.

По словам бывшего мэра, данная ситуация знакома ему как никому другому. «1 июня 2016 года в мой дом вломились без особого объяснения, арестовали и с заломленными руками этапировали в Москву. Никаких взяток я не брал, опасности не представлял. Зачем в Москву? Зачем в СИЗО? Разве нельзя было оставить под домашним арестом во Владивостоке до выяснения обстоятельств? Как ни крути, но в 2013 году я был всенародно избран на пост главы Владивостока и также представлял интересы всего города. Однако это не помешало представителям силовых структур. Ситуация с сенатором Керимовым показывает насколько абсурдны и жестоки подобные действия. Поэтому нам бы не мешало разобраться с аналогичными проблемами у себя», - пишет Игорь Пушкарев.

Напомним, что по версии следствия, с 2009 года по 2016 год мэр Владивостока Игорь Пушкарев приобрел строительные материалы для подведомственных администрации города МУПВ «Дороги Владивостока» в организациях, входящих в группу компаний «Востокцемент», которые на тот момент были подконтрольны близким родственникам главы города.

При этом строительные материалы приобретались только у компаний «Востокцемент» за счет денежных средств, получаемых из администрации города Владивостока по муниципальным контрактам. За это, по версии СК РФ, Игорь Пушкарев получил от генерального директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарева взятку в сумме более 75 миллионов рублей.

Дмитрий Санников