Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев поделился своими мыслями относительно переработки мусора на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает DEITA.RU.

Экс-глава Владивостока присоединился к дискуссии по поводу владивостокского «Спецзавода №1» и переработки мусора в целом. На взгляд нынешнего сидельца «Матросской тишины», есть два способа утилизации мусора: его сжигание и захоронение. Предварительно, не зависимо от выбранного способа, необходима сортировка – нужно выбрать из мусора все, что можно пустить на вторичную переработку.

«Сейчас в мире доминирует сжигание, как более прогрессивный способ, хотя ещё совсем недавно так не считалось. Сжигание при высокой температуре уничтожает все вредные выбросы. Однако при сжигании выделяется углекислый газ и другие вредные вещества, но вырабатывается тепло, которое можно использовать (в случае Спецзавода отапливается часть района Второй Речки). Во Владивостоке применялись оба способа. И «Спецзавод №1», как известно, перерабатывает мусор путём сжигания», - размышляет Игорь Пушкарев.

По мнению бывшего главы Владивостока, первые автомобили тоже гремели и дымили (и не первые, кстати, тоже, не будем показывать пальцем), но с прогрессом, количество выбросов уменьшалось. Сейчас они почти бездымные, малошумные и намного меньше загрязняют среду.

«Так и Спецзавод. Построенный в 70-х годах на окраине города, теперь он окружен жилыми массивами и требует постоянного совершенствования. Нужно повышать экологическую чистоту путем модернизации, что и происходит. Если необходимо допсжигание, то рядом находится ТЭЦ "Северная", куда подведен магистральный газ. Этот газ можно использовать для допсжигания, повысив тем самым глубину переработки и обеспечив необходимые требования по экологии (ну, это как вариант, более точно могут ответить только специалисты).

А просто закрыть Спецзавод - это не решение. Рядом работают очистные сооружения, к которым тоже есть претензии по производственному запаху. Их тоже нужно не закрывать, а работать по устранению этого запаха (технические решения для этого существуют). А иловый остаток от очистных можно перерабатывать на том же Спецзаводе. И в результате от мусора и канализации мы получим тепловую энергию и чистую воду. Вот по этому пути и нужно идти. Это европейский вариант и моё мнение, как частного лица», - подчеркивает свое нынешнее положение Игорь Пушкарев.

Очередное заседание по делу Игоря Пушкарева пройдет 27 марта 2018 года. По версии следствия, с 2009 года по 2016 год мэр Владивостока Игорь Пушкарев приобрел строительные материалы для подведомственных администрации города МУПВ «Дороги Владивостока» в организациях, входящих в группу компаний «Востокцемент», которые на тот момент были подконтрольны близким родственникам главы города.

При этом строительные материалы приобретались только у компаний «Востокцемент» за счет денежных средств, получаемых из администрации города Владивостока по муниципальным контрактам. За это, по версии следствия, Игорь Пушкарев получил от генерального директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарева взятку в сумме более 75 миллионов рублей.

Дмитрий Санников