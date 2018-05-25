Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев продолжает рассказывать о ходе рассмотрения своего дела в социальных сетях, сообщает DEITA.RU.

Экс-глава столицы Приморья пишет о том, что обвинение выступило с ходатайством об оглашении показаний ряда свидетелей. «То есть, было предложено провести суд без реального допроса свидетелей. В принципе, это укладывается в канву нашего дела - надуманные обвинения, незаконный арест, перенос суда за 10 тысяч км. от Владивостока. Теперь предлагают рассмотреть дело без допроса свидетелей. Осталось без нашего участия нас приговорить», - иронизирует Игорь Пушкарев.

«Мы настаиваем на заслушивании свидетелей, а не их показаний. Но это ещё не значит, что в следующем заседании примут участие свидетели.

Ещё из новелл гособвинителя: защита теперь имеет право озвучивать свои замечания не во время зачитывания документов дела обвинением, а в начале каждого последующего заседания.

По мнению обвинения, это ускорит процесс. С лёгкой руки судьи такое процессуальное неравноправие было утверждено. И по факту мы получаем вот что: обвинение зачитывает НАЗВАНИЕ документа, которое представляет как доказательство. Но ведь название документа само по себе не является сведениями и не доказывает вину! Защита пытается возразить, но судья запрещает, ссылаясь на новые, утверждённые им правила. Или предлагает нам заявить ходатайство. Которое он же своим правом может отменить (по нашему опыту), ссылаясь на то, что обвинение уже исследовало документ. Короче, процесс идёт, но уже не состязательный, а более похожий на инквизиционный», - заключает Игорь Пушкарев.

По версии следствия, с 2009 года по 2016 год мэр Владивостока Игорь Пушкарев приобрел строительные материалы для подведомственных администрации города МУПВ «Дороги Владивостока» в организациях, входящих в группу компаний «Востокцемент», которые на тот момент были подконтрольны близким родственникам главы города.

Дмитрий Санников