Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев прокомментировал решение Верховного Суда РФ на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает «Deita.ru»

Верховный Суд РФ назначил рассмотрение апелляционной жалобы по изменению территориальной подсудности по делу Пушкаревых-Лушникова на 18 января 2018 года.

«Была надежда, что этот вопрос удастся закрыть в этом году, чтобы начать рассмотрение дела по существу, но учитывая обстоятельства, теперь первые слушания начнутся не раньше февраля 2018 года. За эти полтора года мы научились ждать. Доказывать свою невиновность мы готовы, а готова ли прокуратура доказать нашу вину?», - пишет Игорь Пушкарев.

Напомним, что по версии следствия, с 2009 года по 2016 год мэр Владивостока Игорь Пушкарев приобрел строительные материалы для подведомственных администрации города МУПВ «Дороги Владивостока» в организациях, входящих в группу компаний «Востокцемент», которые на тот момент были подконтрольны близким родственникам главы города.

При этом строительные материалы приобретались только у компаний «Востокцемент» за счет денежных средств, получаемых из администрации города Владивостока по муниципальным контрактам. За это, по версии СК РФ, Игорь Пушкарев получил от генерального директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарева взятку в сумме более 75 миллионов рублей.

Дмитрий Санников