Футболисты владивостокской команды «Луч-Энергия» обратились к болельщикам в видеоролике, размещенном на официальной странице клуба в социальной сети, сообщает «Deita.ru».

В видеообращении футбольный клуб «Луч-Энергия» поздравляет болельщиков с наступающим новым годом и дарит новогоднюю песню «В лесу родилась ёлочка». В ноты из исполнителей не попал никто, но это и не особенно важно. Во-первых, праздничное настроение создано. А во-вторых, попадать лучше не в ноты, а в ворота соперников. Что, надеемся, и будут делать игроки «Луча-Энергии» в новом году.

Нынешний сезон для «Луча-Энергии» не был простым. Ставшие регулярными задержки в выплатах заработной платы привели к тому, что на матч с подмосковными «Химками» команда вышла на 15 минут позже, устроив бойкот и привлекая внимание общественности и властей к кризису в клубе.

После вмешательства в ситуацию врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, у команды появился новый спонсор. Новый год команда встречает в хорошем настроении, выйдя из зоны вылета чемпионата Футбольной национальной лиги, и являясь четвертьфиналистом Кубка России.

Точные даты проведения матчей 1/4 финала Олимп Кубка России по футболу сезона-2017/2018 утвердил накануне Российский футбольный союз. Поединок «Луча-Энергии» против «Тосно» запланирован на 28 февраля. Игра состоится на поле «лесников». В этот же день в Самаре сыграют наши потенциальные соперники по полуфиналу – «Крылья Советов» и московский «Спартак». Еще две четвертьфинальные пары померятся силами 27 февраля: армейцы Хабаровска на своем поле будут принимать ярославский «Шинник», а пермский «Амкар» у себя дома сыграет с «Авангардом» из Курска.

Дмитрий Санников

