В день защиты детей организаторы приготовили для юных сахалинцев потрясающий праздник, сообщает DEITA.RU.

Детвору ждет увлекательная программа — запуск воздушных змеев, мастер-классы, игры, лотереи и флешмоб — «волшебные шары» с желаниями… Впервые пройдет увлекательная игра — детский гараж-сейл с настоящими товарами, в которой может принять участие любой желающий. Малыши могут принести с собой ненужные игрушки, чтобы предлагать их покупателям в своем магазине, а на вырученные «деньги» взять что-то себе. Гараж-сейл — прекрасная возможность «создать» магазин с самыми настоящими товарами, украсить прилавок по своему желанию и «примерить» на себя роль настоящего продавца или покупателя. Годы идут, времена меняются, а игра «в магазин» остается одной из самых любимых у детей.

В праздничный день на СТК «Горный воздух» ждет еще немало сюрпризов.

«Много нового и интересного — маcтер-класс по ярким ветрячкам от Коржика и Карамельки, игры «с индейцами» и создание роучей (головной убор с перьями настоящих индейцев), — рассказала начальник отдела продаж СТК «Горный воздух» Юлия Иваницкая. — На средней площадке будет работать мастерская корабликов – их будут создавать из природных материалов. Каждый ребенок получит в подарок воздушный шар, которые все вместе запустят, со своими желаниями, в небо... Также детей ждут разнообразные конкурсы и розыгрыши», — сказала собеседница.

Итак, место встречи юных сахалинцев 1 июня 2018 года — средняя площадка лучшего горнолыжного курорта страны. «Горный воздух» начинает праздник в 12:00.

Инна Эстрина