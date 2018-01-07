Во Владивосток по благословлению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина прибыла икона Покрова Пресвятой Богородицы с частицей омофора Божьей Матери, сообщает «Deita.ru».

Икона находится в кругосветном паломничестве и во Владивосток прибыла из Гонконга (Китай) в сопровождении организатора этой духовной акции, руководителя Международного фонда «Под Покровом Богородицы» Евгения Егоровича Королёва.





4 января святыню принял храм Порт-Артурский. 6 января была запланирована встреча иконы в Покровском кафедральном соборе. Однако уже не раз случалось так, что икона сама «выбирала» места своего паломничества, и митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин сообщил, что икона Покрова Пресвятой Богородицы останется в Порт-Артурском храме (Гамарника, 18) до 13 января. 13 января она прибудет в Покровский кафедральный собор.





Икона Покрова Божьей Матери была написана к десятилетию подписания акта о каноническом общении Русской Православной Церкви за границей (РПЦЗ) с Русской Православной Церковью Московского Патриархата (РПЦ). Этот документ провозгласил объединение Русской Православной Церкви, которая была расколота трагическими событиями 1917 года. Кругосветная экспедиция иконы — нить объединения под Покровом Богородицы православных русских людей рассеянных после революции по всему миру. Экспедиция получила благословение духовника Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина). Идею экспедиции иконы поддержал великий путешественник Федор Конюхов.





2 сентября 2017 года в храме Николая Чудотворца, при доме-музее Ф. Ф. Конюхова, было торжественно положено начало экспедиции. Протоиерей Федор (Конюхов) провел молебен на начало дела. Отправившись в кругосветное паломничество из России, икона проделала особенный путь вокруг Земли, посетив три континента. Она была на Кипре, в Израиле, в США, в Австралии, в Китае (Гонконг). После Владивостока ожидается перенесение иконы Покрова Божьей Матери в другие Дальневосточные епархии.

Текст и фото: Ирина Павленко