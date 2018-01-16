Выставка робототехники в ТРЦ «Седанка-сити» продолжается до 28 января. Ее двери открыты для желающих всех возрастов.

Наличие роботизированной техники в университетах, на производстве, в сфере услуг и даже в бытовом хозяйстве для современного мира уже далеко не новость. Как правило, робот – это устройство, созданное для выполнения систематизированных задач по заранее заложенной программе, установленной в него людьми. Роботы могут быть совершенно разными по форме, размеру, и оснащены программным обеспечением в соответствии c направлением их деятельности. Иными словами, без участия человеческого разума такие машины полностью функционировать пока не в состоянии. А если Вам скажут, что появились аппараты, способные автономно принимать те или иные решения, чей искусственный интеллект не требует человеческого участия? Удивит ли Вас эта новость или испугает?

Корреспондент «DEITA.RU» посетил выставку роботов, проходящую в ТРЦ «Седанка-сити» и представляет Вам наиболее интересные экспонаты этого мероприятия, которые если не поразят, то точно заставят Вас задуматься об уровне современного прогресса в области IT-технологий.





UBTECH Alpha1 Pro (Гонконг)









UBTECH Alpha1 Pro – это человекоподобный робот, который выполняет, в основном, развлекательные операции: танцует, демонстрирует гимнастические упражнения (отжимается, садится на шпагат), занимается йогой, а также его можно использовать в качестве музыкального проигрывателя. Управляется это устройство через приложение, которое устанавливается на смартфон или планшет через всем известные интернет-платформы. Помимо встроенных функций, у пользователя есть возможность самостоятельно разработать функциональную деятельность робота, опять же, через приложение на своем гаджете. Сегодня это устройство доступно к продаже, его среднерыночная стоимость составляет 48 990 руб.







Star Wars BB-8 (США)





Вселенная «Звездных войн» не нуждается в представлении. Культовая кинофраншиза спровоцировала отдельную сферу мировой индустрии, связанную с героями и событиями из этих фильмов. Область IT-технологий тоже не осталась в стороне, и в конце 2015 года компания «Hasbro» вывела на рынок уникального робота-малыша, созданного по мотивам персонажа BB-8.

BB-8 – это уменьшенная копия сферического дроида из седьмого эпизода «Звездных войн», разработанная специально для домашних условий. Он наделен чертами «адаптивной личности», обучен самостоятельно исследовать местность, избегая препятствия, запоминает расположение объектов и следует по маршруту, проложенному пользователем. С помощью камеры способен синхронизировать лица, и тот человек, чье

лицо наиболее часто будет попадать ему в объектив, BB-8 со временем признает своим хозяином. Управляется это устройство с помощью смартфона, либо пульта, который входит в комплект. Среднерыночная стоимость этого девайса – 12 000 руб.





Динозавр Pleo (США)





По задумке разработчиков, Pleo имитирует поведение детеныша динозавра недельного возраста, характер которого в течение двух месяцев после первого запуска приобретает черты взрослой особи. В процессе «взросления» этого динозаврика очень важно, кто будет находиться рядом с ним. Сложная система искусственного интеллекта позволяет сформировать уникальный характер поведения каждой модели этого робота. Весь его корпус покрыт специальным материалом, который реагирует на тактильные ощущения человека. Чем больше вы его гладите и проявляете ласку, тем больше он проявляет симпатию Вам в ответ. Если же будете таскать его за хвост, то он может обидеться и стать грубым. Pleo способен испытывать настоящие эмоции: он умеет скучать, радоваться, проявлять любопытство и многое другое. Данный экспонат вызывает очень теплые и добрые эмоции у посетителей, потому что выглядит как абсолютно живое существо. Среднерыночная стоимость этого девайса составляет 5000-7000 рублей.





Гриша и Кики (Россия)





Перед Вами флагманы выставки – два отечественных устройства, в которых сконцентрированы все знания, добытые человечеством в процессе всей истории его существования. Гриша и Кики могут ответить на любой вопрос, загадать загадку, рассказать анекдот, посоветовать хороший фильм, воспроизвести музыку, проконсультировать, например, какую микроволновку лучше выбрать. Это не линейные аппараты, которые запрограммированы общаться безэмоционально и с отсутствием интонационной выразительности, а полноценные собеседники, с которыми увлекательно вести разговор.

Возможно, что Кики в будущем заменит консультантов в магазинах, экскурсионных гидов и даже ведущих мероприятий. И при этом, не будет требовать зарплату. Это продукт, ориентированный на коммерческую деятельность, для домашнего использования больше подойдет робот Гриша, который выполняет те же функции, но по размеру компактнее своей «коллеги по цеху». Продажа данных устройств будет возможна только с 2019 года, стоимость пока неизвестна.





Собака AIBO (Япония)





В 2005 году компания «Sony» модернизировала ранее разработанную модель робота-пса. Этот продукт является полностью автономным и участие в его функционировании человека, по своей сути, необязательно. AIBO может учиться и развиваться, основываясь на побуждениях своего хозяина, обстановки или другого AIBO. Существует программное обеспечение имитирующее «взрослую собаку», которая сразу использует свои функции, и программное обеспечение, имитирующее «щенка», который раскрывает свои способности постепенно. Так же как и динозаврик Pleo, AIBO реагирует на прикосновения, при помощи встроенной камеры он способен улавливать эмоции хозяина и подстраиваться под них. В тот момент, когда уровень заряда аккумулятора подходит к концу, пес автоматически получает об этом сигнал и возвращается к месту зарядки, «засыпая» на 2-4 часа. Минимальная стоимость такого «пса» составляет 150 000 рублей.