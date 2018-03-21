В среду, 21 марта, Приморский краевой суд освободил из СИЗО Илью Спокойнова, сообщает DEITA.RU.

До 20 мая экс-директор ХК "Адмирал" будет находиться под домашним арестом. Эту информацию корреспонденту DEITA.RU подтвердили в Приморском краевом суде.

Напомним, в начале марта появились слухи, что якобы Илья Спокойнов, пользуясь затихшим интересом общественности к своему уголовному делу, «под шумок» вышел на свободу, но это не соответствует действительности.

Бывший советник экс-губернатора Приморья Владимира Миклушевского, занимавший должность генерального директора хоккейного клуба «Адмирал», обвиняется в совершении организации мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Следствие полагает, что Илья Спокойнов мог быть причастен к организации схемы хищения денежных средств из бюджета Приморского края, предназначенных для покупки спортоборудования детских спортивных площадок.

Василий Кучин