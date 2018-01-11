17 марта в приморской столице состоится премьера нового ледового шоу Ильи Авербуха.

Чемпионы фигурного катания вернутся на лёд «Фетисов Арены» с гастрольной программой «Вместе и навсегда», которая объединит лучшие постановки знаменитого режиссёра.Зрители увидят элементы повышенной сложности, высочайший уровень фигурного катания, а также непревзойдённую актёрскую игру известных спортсменов.

Уже больше 13 лет компания Ильи Авербуха дарит зрителям потрясающие ледовые спектакли с участием звёзд мирового фигурного катания. За время ежегодных гастролей было показано более тысячи шоу, посетивших более пяти миллионов зрителей.

Во Владивостоке ледовое шоу пройдёт наканунеЧемпионата мира по фигурному катанию–пожалуй, главного спортивного события в жизни каждого фигуриста. В своё время победы на этих и других престижных соревнованиях Европы и мира стали знаковыми для участников шоу Ильи Авербуха и навсегда вписали их имена в историю фигурного катания. И теперь у зрителей есть уникальная возможность увидеть головокружительные прыжки и пируэты наяву.

В премьерном шоу. Все Вместе. Навсегда Чемпионы!

Участники шоу:

1. Алексей Ягудин

2. Роман Костомаров

3. Татьяна Тотьмянина – Максим Маринин

4. Мария Петрова – Алексей Тихонов

5. Оксана Домнина – Максим Шабалин

6. Маргарита Дробязко – Повилас Ванагс

7. АлбенаДенкова – Максим Ставиский

8. Елена Леонова – Андрей Хвалько

9. Евгений Кузнецов

10. Владимир Беседин – Алексей Полищук

11. Татьяна Волосожар – Максим Траньков

Билеты: от 800 рублей

Возрастное ограничение 12+

Начало шоу в 19:00

Запуск зрителей за час до мероприятия.