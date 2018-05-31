Интересное исследование провел Центр социальных инноваций «Черный куб». Тысячам респондентов на Дальнем Востоке задали вопрос - сколько должен получать житель их региона, чтобы чувствовать себя счастливым, сообщает DEITA.RU.

Выяснилось, что диапазон необходимой суммы для счастья в месяц - от 20 тысяч до полумиллиона рублей. У 4% участников опроса размер дохода на уровень счастья не влияет.

В 7 из 9 регионов ответили, что счастье в 100 тысячах рублей. На Камчатке и Чукотке более высокие потребности, здесь для счастья людям нужно 150 и 200 тысяч соответственно. В Магаданской и Сахалинской областях это 104 414 и 106 500 соответственно, чуть меньше – в Амурской области, Республике Саха и ЕАО (102 621, 99 626 и 99 127 соответственно).

Жителей Приморского края делает счастливыми сумма в 103 405 рублей. Почти такой же "размер счастья" и в Хабаровском крае - 103 670 рублей.

Таисия Масина