В России хотят продавать имущество должников продавца б с помощью интернета, сообщает DEITA.RU.

Об этом в интервью "РГ" рассказал директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

По его словам в процессе подготовки находится система, когда электронные торги станут единственным способом продажи имущества должников.

Это связано с тем, что внедрение электронных торгов позволит повысить безопасность и защиту сделок, обеспечить доступность информации для всех участников торгов, исключит присутствие посредников и сократит время на подготовку и отправку имущества на реализацию





Ирина Петрова