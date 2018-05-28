Необычный туристический праздник организуют в Дальнегорске, сообщает DEITA.RU.

Высота 611 - сопка в черте города Дальнегорска, где 29 января 1986 года потерпел крушение неопознанный летающий объект. Это событие получило широчайший резонанс среди уфологов и ученых всего мира. Полевая экспедиция исследовательского комитета по аномальным воздушным явлениям при АН СССР и известным приморским уфологом Валерием Двужильным на месте крушения обнаружила площадку со следами высокотемпературного воздействия. Прошло уже более 30 лет, но споры об инциденте на Высоте 611 не утихают по сей день, как и не утихает интерес туристов, посещающих Дальнегорск.

Музейно-выставочный центр Дальнегорска организует городское мероприятие под названием «611 шагов к звездам». По замыслу организаторов, оно откроет широкие возможности для развития событийного туризма. В городе Ярославле проект «611 шагов к звездам» получил специальный диплом «За оригинальность идеи» Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards 2016» - в номинации «Лучшая идея туристического события».

Для проведения праздника определены две площадки: дневная на горе Известковая вблизи Высоты 611, и ночная – в помещении Музейно-выставочного центра города Дальнегорска.

Предварительно время проведения праздника «611 шагов к звездам» - 30 июня (или в один из выходных дней 01, 07, 08, 14, 15 июля 2018 года, в зависимости от погодных условий). Объявлена предварительная запись участников.. В зависимости от очередности поданных заявок будут формироваться группы. В каждой группе 22 человека. Всего планируется 7 групп. Место сбора туристических групп дневной площадки – площадь перед автовокзалом.

Для жителей Дальнегорска нужно прийти в музей и записаться лично, получив жетон с номером группы и временем инструктажа. Для иногородних туристов запись по телефону 8 (42373) 3 29 92. После регистрации Вам будет сообщен номер группы. Прибыв на праздник необходимо также забрать персональный жетон в музее, либо на площади перед автовокзалом.

Время расписано по часам и минутам:

10:00 - 16:00 инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности каждый час для каждой группы, согласно персональному жетону.

10:30-16:30 подъем туристических групп на на дневную площадку (соседнюю с Высотой 611 сопку) вахтовым транспортом с интервалом один час.

Время, отведенное каждой группе, учитывая подъем - спуск составляет 2 часа:

подъем – спуск 1 час

программа для туристов на первой площадке1 час:

экскурсия «с Высоты о нашем городе»– 20- 25 минут

лекция космической тематики -20 минут

время пребывания в фотозоне - 15- 20 минут

Форма одежды для посетителей первой площадки:

Спортивная обувь, закрытый костюм, головной убор.

Место сбора туристических групп ночной площадки – Музейно- выставочный центр г.Дальнегорска. При себе иметь персональный жетон.

21:30 – 24:00 Экскурсионная ночная программа при свете фонарей по экспозициям музея:

Наблюдение в телескопы за небесными светилами .

Форма одежды для посетителей второй площадки свободная.

Дмитрий Санников