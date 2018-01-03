Электронная виза в Приморье теперь работает на еще семи пунктах пропуска, сообщили Deita.ru в краевой администрации.

До 1 января 2018 года въехать на территорию РФ с помощью нововведения можно было только через два пункта пропуска в Приморье - аэропорт Кневичи и морской пункт пропуска Владивосток.

Туристы с электронными визами с 1 января 2018 года смогут въехать в РФ также через железнодорожные пункты пропуска - "Пограничный", "Хасан", "Махалино", пункты автомобильного пропуска - "Полтавка" и "Турий Рог", а также через морские пропускные пункты - "Зарубино" и "Посьет".

Михаил Грач