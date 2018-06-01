Фиктивные браки с иностранцами необходимо признать незаконными – с таким предложением выступила комиссия в правительстве России. Новое дополнение к закону сулит запретом мужу-иностранцу жить вдали от семьи. Эти процессы будет контролировать Федеральная миграционная служба, сообщает DEITA RU.

В Ассоциации юристов России отметили, что нововведение должно уменьшить количество фиктивной регистрации браков, так как многие иностранцы злоупотребляют возможностью получения разрешение на проживание.

При этом, если пара хочет создать ячейку общества, новый проект не будет препятствовать свадебным церемониям. В парламенте уверены, что возникнут проблемы только у тех, кто заключает брак в корыстных целях.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что иностранцу запрещено по своей воли менять место жительства в России, а также переезжать в другой регион без уведомления органов миграционной службы. Переезд по семейным обстоятельствам тоже нужно согласовывать. Отпуска и командировки будут выступать в роли исключения и не будут носить каких-то ограничений.

Армен Оганесян, представитель армянской диаспоры Владивостока говорит, что для него не возникает никаких проблем с введением нового закона, потому что вся его семья живет за пределами России, а в Приморской столице он работает по временной регистрации: «Я живу здесь уже 10 лет и раз в полгода вижусь со своей семьей, прилетаю домой в Армению. Здесь зарабатываю деньги и отправляю их домой. Мои товарищи – таджики, узбеки, киргизы, с кем я вместе приехал сюда, очень редко, но могут создать брак с русскими девушками. Сказывается национальный барьер. А фиктивным браком занимаются молодые люди, и такие запреты не сильно изменят ситуацию, я считаю, потому что сама полиция и миграционные органы работают не в правовом поле».

Максим Низкодубов