В Хасанском районе за незаконную добычу водных биоресурсов осуждены иностранные граждане, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре Приморского края.

Установлено, что преступления совершены в сентябре прошлого года в Японском море. Не имея права въезда в Россию, капитан рыболовецкого судна вместе с находившимися на борту четырьмя соотечественниками незаконно пересек российскую границу. После этого фигуранты незаконно выловили две тысячи особей краба-стригуна опилио и синего краба.

В результате водным биоресурсам России причинен ущерб на общую сумму свыше 1,1 миллиона рублей.

Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступлений, суд назначил капитану суда 2 года 2 месяца лишения свободы, остальным по 2 года лишения свободы каждому, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Екатерина Лапкина