В полицию Владивостока с сообщением о мошеннических действиях обратился 31-летний предприниматель из КНР, лишившийся крупной суммы денег. По словам пострадавшего, он заключил договор с генеральным директором местной компании по оформлению лицензии на добычу золота в Приморском крае, сообщает корреспондент «Deita.ru”.

Директор фирмы, занимающейся добычей драгоценных металлов, заверил бизнесмена в скором успехе совместной работы и потребовал за свои услуги крупный аванс.

После того, как китайский коммерсант перечислил необходимую сумму, его компаньон перестал выходить на связь и избегал с ним встречи.

Поняв, что его обманули, иностранец обратился за помощью в полицию и сообщил о мошеннических действиях. По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Игорь Бегунов