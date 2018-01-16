Гражданка Турции не смогла покинуть пределы России из-за коммунального долга, об этом DEITA.RU сообщили в УФССП России по Магаданской области.

Сменив российское гражданство на турецкое, жительница Магадана приехала на родину, однако вернуться в Турцию не смогла. Причиной тому стала задолженность по коммунальным платежам на прежнем месте жительства.

33-летняя женщина посетила Магадан по семейным обстоятельствам накануне Нового года. Прилетев из Турции в колымскую столицу, она выписалась из квартиры, в которой много лет была прописана вместе со своими родственниками.

Уехав жить в Турцию и сменив гражданство, она не участвовала в оплате коммунальных услуг с 2013 года. За это время сумма ее задолженности достигла 300 тысяч рублей.

Чтобы гражданка оплатила свой долг, судебные приставы ограничили ей выезд за пределы России. Зная об этом, должница все же не оплатила долги перед отъездом в Турцию. При прохождении паспортного контроля в аэропорту Москвы, на авиарейс до Стамбула ее не допустили.

Женщине пришлось отложить свой вылет до тех пор, пока долго по квартире не был погашен.

Екатерина Лапкина