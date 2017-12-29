Полицейские привлекли к ответственности нарушителей миграционного законодательства в Пожарском районе Приморья, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Так, полицейские провели мероприятия по выявлению иностранных граждан, которые незаконно занимаются предпринимательством на территории района.

Выявлены два факта нарушения законодательства РФ. Занимаясь предпринимательством на территории Пожарского района, граждане не имели необходимой для этого рабочей визы, а цель пребывания на территории Российской Федерации не соответствовала заявленной.

В отношении иностранных граждан составлены административные протоколы, что влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Ранее "Deita.ru" сообщало, эксперт рассказал, когда безвизовые иностранцы наводнят Владивосток.

Ирина Петрова