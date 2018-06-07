Поведение австрийского журналиста во время интервью с президентом России Владимиром Путиным возмутило немецких зрителей, сообщает DEITA.RU.

На интервью, которое российский лидер дал для австрийского издания ORF перед визитом в Вену, представитель СМИ задал Путину ряд провокационных вопросов, касающихся Крыма, малайзийского Boeing, а также обвинений США о якобы имевших место вмешательствах РФ в американские выборы.



Как пишет РИА ФАН, журналист не ставил задачи получить нужную информацию из уст главы государства. Вместо этого, по мнению экспертов, он решил «пободаться с президентом». Отмечается, что среди западных журналистов есть состязание, «кто будет бодаться с Путиным лучше». Однако, это совсем не устроило зрителей, которые уверены, что «надо не бодаться, а задавать вопросы и слушать».



Таисия Масина