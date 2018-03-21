Новую терапию при инсультах описали исследователи из МГУ имени Ломоносова, сообщает DEITA.RU.

Они уверены, что стволовые клетки могут передавать поврежденным клеткам мозга свои митохондрии, что позволяет мозгу вернуться к нормальной работе. Это подтвердили и проведенные испытания -

крысам, перенесшим инсульт, вводили в мозг стволовые клетки, лучше проходили неврологические тесты и имели меньшую зону повреждения в очаге инсульта, чем животные из не леченной группы.

Как рассказал ведущий научный сотрудник НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ Егор Плотников, ранее считалось, что терапевтический эффект стволовых клеток связан с тем, что они активно встраиваются в ткань мозга и замещают поврежденные клетки за счет дифференцировки в нейроны. Однако, это не совсем так. Основной механизм терапевтического действия стволовых клеток, уверен ученый, кроется именно в «починке» сломанных клеток.



Как пишут Аргументы и факты, есть надежда, что подобная технология войдет в общепринятую практику и будет спасать человеческие жизни.



Таисия Масина