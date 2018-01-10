10 Январь 2018, 10:20
Интересное ДТП во Владивостоке может соединить сердца его участников
В соцсетях опубликована фотография поврежденной машины автоледи. Все бы ничего, но примечательна надпись на заднем стекле ее авто. Вероятно, виновник расценил это, как "провокацию" на смену социального статуса, сообщает Deita.ru.
В ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции. А комментаторы, тем временем, шутят: "бампер менял первый муж, второй может аппарат поменяет".
Также пользователи соцсетей интересуются дальнейшей судьбой участников аварии - не скрепили ли они свои "дорожные отношения" узами законном брака.
Василий Кучин
Фото: Primorye_Online