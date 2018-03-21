Весенний хоккейный тренировочный лагерь будет работать для юных хоккеистов в дни школьных каникул, с 26 марта по 1 апреля, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе ХК "Адмирал".

Тренировки, руководить которыми будет экс-чемпион СССР и экс-игрок сборной Латвии Александр Керч, а также тренеры центра хоккейного развития Илья Баскаков и Сергей Шишков, пройдут на льду "Фетисов Арены".

В программе - ежедневные полуторачасовые тренировки на льду, групповые тренировки на развитие физических навыков, а также индивидуальные занятия на конькобежной дорожке HDTS и тренажере RAPIDSHOT. Детям помогут совершенствовать технику катания, постановку техники броска, а также улучшить навыки владения клюшкой и шайбой и повысить общий уровень физического развития.



К лагерю приглашают присоединиться всех желающих - и местных, и иногородних ( для них предусмотрено размещение в санатории «Сахарный ключ»).



Отмечается, что в дни школьных каникул будут проводиться мастер-классы для детей из детских домов и представителей малообеспеченных слоев населения.



Таисия Масина