Ледяная стена высотой около 20 метров образовалась на озере Ханка в китайской провинции Хэйлунцзян возле границы с Приморьем, сообщает «Deita.ru».

Необычная конструкция образовалась естественным путем, появившись из-за сильного ветра, согнавшего куски льда разных размеров к берегу озера. По данным РИА Новости, изначально стена не превышала трех-четырех метров в высоту, а затем выросла до 20 метров. Протяженность стены тоже поражает воображение - несколько десятков километров.



Как рассказали сотрудники метеорологической станции на озере Ханка, такие ледяные стены образуются нечасто.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что уникальное явление можно было наблюдать в Ботаническом саду.

Таисия Масина