Главный внештатный специалист, фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева рассказала интересный факт о пробе Манту, сообщает DEITA.RU.

Оказывается, пробу на туберкулез можно мочить, однако, по словам фтизиатра, ее нельзя "расчесывать, теребить и тереть мочалкой". Как пишет Лента, намокшее место нужно просто промокнуть, раздражать кожу категорически нельзя.

Ранее стало известно, что в Подмосковье медсестра, которая работала в школе, умерла от открытой формы туберкулеза, в связи с чем учащимся массово начали делать пробы Манту и диаскинтест.



Таисия Масина