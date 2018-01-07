В городе Фокино поступило заявление 28-летнего жителя поселка Дунай о хищении его автомобиля Тойота Таун Айс, сообщили Deita.ru в УМВД Приморья.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего, провели осмотр места происшествия.

Похищенный микроавтобус был обнаружен в 400 метрах от дома потерпевшего с разбитым окном и следами взлома замка зажигания.

В ходе осмотра места происшествия эксперт-криминалист изъял следы отпечатков пальцев рук подозреваемого. Дактилоскопическая экспертиза позволила полицейским установить личность злоумышленника.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого и задержали 25-летнего жителя поселка Дунай. В отделе полиции он дал признательные показания.

Михаил Грач