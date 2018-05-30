Бренд Balenciaga продает мужскую футболку цвета индиго, и интернет в недоумении, рассказывает DEITA.RU.

Футболка стоит, на минуточку, 935 фунтов (около 77 тысяч рублей). Но для многих шоком стала даже не цена, а дизайн футболки.

Выглядит предмет одежды так, будто к футболке сверху прицепили клетчатую рубашку. И это оставило массу людей довольно озадаченными.

В Instagram пользователи недоуменно комментируют новые «продукты» высокой моды.

«Я уверен, дизайнеры Balenciaga ставят социальные эксперименты на людях…», - пишет пользователь.

«Это футболка? Это рубашка? Всего-то 935 фунтов», - шутит другой.

Находчивые пользователи начали придумывать свои «дизайнерские вещи». Действительно, зачем платить больше, когда можно сделать самому?





«Эй, я только что сделал свою «двойную» майку, и она не стоит тысячи долларов!», - пишет Ah_Mike в Twitter.

Алина Калинина