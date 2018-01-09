Видеозапись, порочащую честь и достоинство, иностранки, которая проживает в Петропавловске-Камчатском, распространяли в мессенджерах, об этом Deita.ru сообщили в УМВД России по Камчатскому краю. Полиция проводит проверку в отношении злоумышленника, распространившего видеозапись личного характера

Установлено, что 6 января 34-летний знакомый 26-летней девушки, также иностранец, снял на видео свои "близкие взаимоотношения" с девушкой, после чего разослал интимную видеозапись с ее телефона знакомым и родственникам через WhatsApp.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного статьей «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов», в части, касающейся нарушения неприкосновенности частной жизни» УК РФ.

Напомним, ранее Deita.ru неоднократно сообщало о подобных инцидентах. Так, 32-летнему биробиджанцу назначен штраф за нарушение неприкосновенности частной жизни.

После ссоры со своей бывшей сожительницей, обвиняемый захотел отомстить и унизить ее - разместил в интернете видеозапись сексуального содержания с участием потерпевшей.

Екатерина Лапкина