Премьера, поставленная в театре имени М. Горького, многих удивила своим сюжетом. Вместо знакомой ещё по школьной программе истории Вассы Железновой на сцене разыгралась иная семейная драма. Дело в том, что Максим Горький написал два варианта пьесы с разными сюжетными линиями, и объединяет их, пожалуй, только железная леди Васса Железнова. Первый вариант пьесы увидел свет в 1910 году и имел второе имя – подзаголовок «Мать». Второй вариант, широко известный как по программе школы, так и по фильму с гениальной Инной Чуриковой в главной роли, был дописан в 1935 году. На сцене Приморского театра драмы имени М. Горького московский режиссёр Вадим Данцигер поставил малоизвестный, первый, вариант авторского замысла.

После просмотра этой очень сильной истории, которая повествует о бездушии проявленном к самым близким людям, у корреспондента Deita.ru возник только один вопрос, из которого и сложился разговор с режиссёром-постановщиком спектакля.





- Вадим Иосифович, кто она — Васса Железнова как часть человеческой души?

- Проматерь. Сейчас объясню, в чём это выражается. В том, что она в какой-то момент лишила себя того человеческого, что отличает нас, скажем так, от языческих богов. Она лишила себя права на чувства и права на любовь. «Цель оправдывает средства» - она живёт в этой системе координат и для сохранения рода, и для сохранения бизнеса она жертвует своими детьми. Потому что мужчины в роду не удались.





- О чём этот спектакль?

- О морали. Для меня здесь скорее стоит вопрос морали. Где та тонкая грань, где прекращает существовать человек в человеке, где мы переступаем мораль. И я не удивлюсь, если кто-то из зрителей скажет: «Ну а как иначе? Она не могла поступить по-другому. Она же не могла поставить крест на всём, что создано их семьёй. Ну, дети, да. Ну не удались. Но она не отказалась же от внуков. Она сделала ставку на внуков». Но только дети ушли в расход.





- Может, тот, кто думает так, видит здесь себя?

- Здесь очень своеобразная палитра персонажей, и я бы посочувствовал людям, которые увидели бы здесь себя. Для меня лично, как для человека, в этой истории нет ни одного положительного героя. Но я при этом стараюсь добиться реакции, чтобы они вызвали жалость. В финале каждого из них по-своему должно быть жалко, им хочется сочувствовать. Сочувствовать несколько их судьбе, тому, что с ними произошло, а скорее сочувствовать тому, почему с ними это произошло.





- Тема человеческой запутанности?

- Жизнь однозначностью не балует. Вся наша жизнь состоит из перепутанных клубков, и мы всю жизнь пытаемся их распутать. Кто-то их распускает, кто-то рубит, у каждого свой подход. Так и здесь. Они сделали свой выбор. А то, что с ними произошло, это уже следствие.





- А в чём причина, на Ваш взгляд?

- Хороший вопрос, по-видимому, это тема какого-то другого проекта.

На афише спектакля «Васса» указано имя автора пьесы данное ему при рождении - А. М. Пешков.

Алексей Максимович Пешков вошел в мировую литературу под псевдонимом Максим Горький. О писателе, о его творчестве Вадим Данцигер сказал: «Горький был забыт достаточно долгое время. И вот сейчас вернувшись к его творчеству, за последнее время я ставлю вторую постановку этого автора, вначале были «Мещане» и теперь «Васса», с каждой постановкой я всё больше влюбляюсь в него. Он актуален, он абсолютно во времени, и те темы, которые он поднимал в своей драматургии, оказываются вечными к сожалению. «К сожалению» - это моя любимая фраза. Потому что я бы с удовольствием жил во времена, где бы Гоголь, Сухово-Кобылин, Достоевский и Горький были бы не актуальны. Но, к сожалению, они актуальны. Печально, что проблемы, поднятые этими авторами, до сих пор остались не разрешёнными».

Фото и текст: Ирина Павленко