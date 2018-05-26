Кафе «УЮТ» в городе Елизово на Камчатке грозит крупный штраф за дискриминацию инвалида по зрению, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре Камчатского края.

В субботу, 12 мая, около 18 часов мужчина со свой дамой пришел поужинать в кафе «УЮТ». Администратор заведения, являющийся соучредителем общества, в категоричной форме отказал ему в обслуживании из-за собаки-проводника. И предложил паре поужинать в летней беседке, несмотря на прохладную погоду.

Отметим, 41-летний инвалид с детства в соответствии с законодательством обеспечен собакой-проводником породы лабрадор-ретривер с соответствующим комплектом снаряжения в качестве средства реабилитации.

Ведомство провело проверку по обращению мужчину, имеющего инвалидность 1-й группы, материалы передали в мировой суд для рассмотрения по существу. За дискриминацию кафе грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

Екатерина Лапкина