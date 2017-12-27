Порядка 91 миллиона рублей направили в 2017 году на реализацию региональной программы «Доступная среда» в Приморье. В результате 98 краевых и муниципальных учреждений стали доступнее для маломобильных граждан, сообщили Deita.ru в краевой администрации.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, с начала реализации программы мероприятия по адаптации для нужд инвалидов прошли на 963 объектах социальной инфраструктуры из 1 765.

«Таким образом, показатель доступности объектов вырос с 19% в 2014-м году до 54,6% в 2017-м», – уточняют в ведомстве.

Основной объем программных средств направляется на то, чтобы сделать удобными для посещения маломобильных граждан краевые и муниципальные учреждения культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты населения, а также адаптировать объекты дорожной инфраструктуры.

Кроме того, в рамках программы проводятся культурно-массовые мероприятия, в которых граждане с ограниченными возможностями участвуют наравне с теми, кто не имеет проблем со здоровьем.

«Форум социально ориентированных некоммерческих организаций, Всероссийский Олимпийский день, Всероссийский день физкультурника, праздники, интересные события разной тематики и направленности – все это вызывает живой интерес общественных организаций инвалидов Приморского края», – отмечают специалисты.

Еще один важный раздел программы – обучение специалистов различных учреждений русскому жестовому языку. В прошлом году средства на эти цели запланировали впервые. Социальные работники, специалисты отделов приема населения по социальным вопросам из Владивостока, Уссурийска, Артема, Спасска-Дальнего, Большого Камня – более 40 человек получили навыки, позволяющие комфортно работать с инвалидами по слуху.

«В 2017-м году подобное обучение прошли 20 специалистов краевых учреждений физической культуры и спорта, занимающихся с инвалидами. На эти цели направили 130 тысяч рублей», – информирует директор департамента Лилия Лаврентьева.

Отметим, что в этом году участниками программы стали 17 муниципальных образований края. Им предоставлена субсидия в размере 23,6 миллионов рублей. Кроме того, соисполнителями программы являются ряд краевых департаментов, в задачи которых входит обеспечение доступности подведомственных объектов для маломобильных приморцев, а также организация массовых мероприятий с участием инвалидов.

Михаил Грач