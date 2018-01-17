За прошедшие сутки курс биткоина рухнул на 25% - сообщает портал Coinmarketcap. По состоянию на 03:00 17 января по московскому времени, за единицу криптовалюты предлагают 10 913 долларов США, сообщает DEITA.RU.

16 января руководитель Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг Стивен Мейджор заявил, что инвесторы должны быть готовы к тому, что потеряют все деньги, которые они вложили в биткоины. По его мнению, нестабильность курса этой валюты делает ее использование бессмысленным.

Как сообщил корреспонденту DEITA.RU Вячеслав Кузнецов, эксперт одной из финансовых площадок Приморского края, снижение курса биткоина связано с волнением на рынке трейдеров. Большое количество инвесторов в начале 2018 года перевели криптовалюту в денежные средства, чтобы вложить их в крупные проекты. Но вывод средств будет продолжаться недолго. На данном этапе биткоин – это спекуляция чистой воды. Но как только в нашу жизнь войдут коммуникации, электронные кошельки и вся инфраструктура, ориентированная на проведение операций купли-продажи и обмена криптовалюты, на мировом денежном рынке грянут серьезные перемены. В ближайший год все трейдеры будут наблюдать за тем, насколько изменится волатильность биткоина на фондовых биржах.

Напомним, что в январе этого года курс электронной валюты начал стремительно снижаться после того, как Южная Корея объявила о намерении его запретить.

Максим Низкодубов

