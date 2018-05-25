На заседании комитета по экономической политике и муниципальной собственности депутаты рассмотрели проекты муниципальных правовых актов по вопросам приватизации муниципального имущества и оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, сообщили DEITA.RU в пресс-службе Думы Владивостока

Изменениями в программу приватизации муниципального имущества в городе Владивостоке на 2016–2018 годы предлагается в перечень приватизируемого муниципального имущества в 2018 году включить 30 объектов. В основном это нежилые помещения на первых и в цокольных этажах зданий, есть также отдельно стоящие здания с земельными участками.

В ходе обсуждения председатель Думы города Владивостока Андрей Брик предложил исключить из предложенного перечня три объекта: объект незавершенного строительства готовностью 39 процентов с земельным участком на улице Черняховского, 5а; неэксплуатируемое здание роддома №1 с земельным участком на улице Пушкинская, 47; нежилые помещения в цокольном этаже здания, расположенного по адресу: улица Беляева, 7.

Андрей Брик сообщил, что такое предложение выработала рабочая группа по приватизации муниципального имущества в связи с тем, что в Думу города Владивостока поступили предложения от инвесторов, которые готовы на условиях муниципально-частного партнерства реализовать инвестиционные проекты ввода в эксплуатацию медицинского центра на улице Пушкинская, а также достроить объект незавершенного строительства с одновременным возведением многоквартирного жилого дома на улице Черняховского. Помещения в цокольном этаже здания по улице Беляева,7, по заключению рабочей группы, можно использовать для размещения детских кружков и секций.

«Пополнение бюджета – важная задача, и приватизация муниципального имущества как раз и служит этой цели. Безусловно, городу нужны деньги на исполнение текущих обязательств, в то же время городу необходимы объекты социальной инфраструктуры, жилые дома. Учитывая, что у инвесторов есть предложения по использованию муниципального имущества, целесообразно рассмотреть помимо продажи и другие механизмы использования муниципального имущества в целях наращивания экономического потенциала города и получения экономического эффекта в будущем», - считает Андрей Брик.

В ходе обсуждения на заседании комитета мнения депутатов по данному вопросу разделились. Поэтому комитет решил направить предложение об исключении трех объектов муниципальной собственности из программы приватизации и о возможности использования двух из них на основе муниципально-частного партнерства главе города. Депутаты вернутся к рассмотрению программы приватизации на следующем заседании комитета.

Дмитрий Санников