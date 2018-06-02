Полицейские разыскивают пропавшего в Уссурийске 10 месяцев назад мужчину, об этом DEITA.RU сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала о том, что 29 июля прошлого года ее сын уехал на белой автомобиле Toyota Vista и до настоящего времени о его судьбе ничего не известно. Мужчине на тот момент было 29 лет.

Приметы: европеец, на вид 26-28 лет, рост около 175 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы русые средней длины, имеются лобные залысины. На момент исчезновения носил бороду и усы.





Особые приметы: на левой руке пигментное пятно темно-коричневого цвета, на животе шрам от аппендицита с правой стороны.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит обращаться в отдел МВД России по городу Уссурийску по телефонам: (факс) 8 (4234) 32-30-31; дежурная часть — 8 (4234) 32-16-26 или 8(4234) 32-35-54; для звонка с мобильного телефона — 102, волонтеры общественной организации «Примпоиск» — 8 924 721 22 32.

Екатерина Лапкина

Фото: УМВД России по Приморскому краю