Модель искусственного интеллекта, разработанная китайским интернет-гигантом Alibaba Group, справилась с тестом на понимание прочитанного материала успешнее человека, сообщает «Deita.ru».

Как пишет Блокнот, тест включал в себя более 100 тысяч вопросов, основанных на 500 статьях из онлайн-энциклопедии "Википедия".

Результаты получились ошеломляющими - показатель искусственного интеллекта составил 82,4, а результат соперничавших с ним людей оказался 82,3. Это первый случай, когда робот смог обойти человека в подобном испытании.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что приморцам рассказали, когда роботы поработят человечество.

Таисия Масина















