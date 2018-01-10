Рубеж в 100 дней в России считают знаковым для руководителя, наверное, по аналогии со "100 днями" Наполеона, сумевшего вернуть себе в эти сжатые сроки утраченный престол. Приморье, конечно далеко не Франция, но и тут с фронтом работ можно успеть познакомиться. А при грамотном подходе можно и конкретные результаты продемонстрировать вышестоящему руководству и нижележащему народонаселению. С какими достижениями подходит к окончанию первого периода врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, назначенный на должность Президентом России Владимиром Путиным 5 октября 2017 года, разбирался корреспондент «Deita.ru».

Кадровая чистка

«Все зависит от управленца, который должен правильно ставить задачи и налаживать работу. Коллектив не виноват, что начальство не хотело хорошо выполнять свою работу», - заявил Андрей Тарасенко и попрощался с большей половиной вице-губернаторской команды. С Евгением Полянским, Игорем Степаненко, Ильей Ковалевым, Денисом Бочкаревым, Эдуардом Портновым, Александром Юровым, Василием Усольцевым расставались по-разному. Кто-то «слетел» сразу же и по инициативе «сверху», кто-то успел побыть "Иванычем" и потом вдруг самостоятельно принял решение изменить свою жизнь, а кто-то уволился письмом, не возвращаясь к месту работы из продолжительного отпуска.

Сменил Андрей Тарасенко руководство в крупнейшем предприятии жилищно-коммунального комплекса региона – «Примтеплоэнерго». Виной тому многочисленные долги, а также запущенное состояние хозяйства предприятия.

В коридоры краевой администрации позвали новых чиновников, команда подобралась пестрая, но со своей изюминкой. "Вицеками" стали и нечаянный врио мэра Владивостока, человек сидящего в тюрьме бывшего мэра - Константин Межонов, и «правая рука» губернатора Сергея Дарькина, а потом и Миклушевского, бессменный экономист Приморья - Александр Костенко, полномочия которого, правда, ограничили сельским хозяйством и игорной зоной. Появился даже человек из совсем далекого прошлого, креатура совсем давнего руководителя региона Евгения Наздратенко -Валентин Дубинин, прославившийся тем, что подписал за своего бывшего шефа едва ли не больше документов, чем он сам. Собственно, сам Евгений Иванович «неожиданно» оказался по правую руку от Тарасенко при визите в Дальнегорск. При таком раскладе не удивляешься и тому, как сосредоточенно Тарасенко и Дарькин изучают планы достройки храма на центральной площади Владивостока. Наверняка это не последний их «совместный проект». СМД деньги считать умеет. Появились в «белом доме» и люди новые. Гагик Захарян занялся вопросами ЖКХ, Алексей Немков строительством, а Дмитрий Братыненко - внутренней политикой.

Переход от верности Миклушевскому к верности Тарасенко вообще произошел в считанные дни. Насколько прочными будут отношения покажет время, но пока выстроенная схема кажется логичной и устойчивой как минимум до весны. Ведь даже такое «яблоко раздора» как кресло мэра Владивостока, удалось безболезненно поделить. Одному из реальных претендентов, Константину Богданенко, пришлось отдать должность вице-губернатора по вопросам развития Приморья, но для Богданенко - это равнозначная замена, никто вроде не остался в обиде.

Слово и дело

Если предыдущий глава региона запомнился «Большими проездами», то Андрей Тарасенко начал с поездок небольших. Прежде всего, по ближайшим владивостокским недостроям: «Хаяттам», онкологическому центру, инновационному культурному центру на Русском острове и цирку. На сегодняшний день введен в эксплуатацию и провел первые представления на своем манеже цирк. На весну 2018 года запланировано открытие онкоцентра, в который уже завозится оборудование. Хочется надеяться, что как раз там цирка не будет.

Занесло главу региона даже к старообрядцам в таежное село Дерсу. Выслушал проблемы сельчан и во время ближайшей командировки в Москву озвучил их заместителю министра природных ресурсов России Мурату Керимову. А то, что смог сделать сам – сделал, в селе установили новый модульный дизель-генератор. Ну и местный глава РПЦ - епископ Вениамин, видимо в душе не одобряя контакты светского главы с «раскольниками», стал завсегдатаем губернаторских мероприятий.

В общем досталось всем: «У нас развивается какой туризм? К нам приезжают, чтобы посмотреть на нас как обезьянок. Китайцы, корейцы и мы перед ними прыгаем. А для себя не развиваем. Получается интересная вещь, живя здесь, мы даже и не знаем, что это за дальневосточный край», опустил окрыленную ростом турпотока приморскую индустрию гостеприимства с небес на землю новый руководитель. Впрочем, сейчас риторика главы региона постепенно становится несколько иной: время определения проблем прошло, пришла пора их решать.

Дошли руки даже до «Луча-Энергии» и «Адмирала». «Луч-Энергия», благодаря найденному спонсору, сумел закрыть долги по заработной плате, а сейчас и вовсе улетел на тренировочные сборы в Турцию. Вот в «Адмирале» ситуация совсем непростая. Руководство клубом сменилось, да. Но способно ли оно к решению сколько-нибудь серьезных задач, кроме «срезания» зарплаты персоналу? После ухода ведущих игроков «Адмирал» имеет самый слабый состав в КХЛ и невнятные перспективы на следующий сезон. Этот бы, полностью провальный, доиграть как-нибудь. Тем не менее то, что «Адмирал» вообще сейчас играет в хоккей, поставим в заслугу Тарасенко.

Обозначив испытательный срок врио губернатора Приморья в 100 дней, мы немного покривили душой. Дело в том, что его испытательный срок завершится 18 марта 2018 года, в день выборов Президента России. Даст Приморье нужный процент голосов, и у Андрея Тарасенко будут все шансы на выборах губернатора Приморья в сентябре 2018 года избавиться от аббревиатуры «врио» в названии своей должности.

Дмитрий Санников, Артем Андреев