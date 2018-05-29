РАНХиГС провела исследование, которое показало, сколько молодых людей в России работают не по профессии, сообщает DEITA.RU.

Исследование, которое имеется в распоряжении ТАСС, показало, что работают не по профессии около 30 % молодых россиян.

Так, в 2017 году в возрасте 30 лет работали по полученной специальности 41,9% молодежи и еще 26% были заняты на работе, которая не полностью соответствует их специальности или профессии.

Согласно исследованию, примерно 70% молодежи в возрасте 30 лет работали по полученной в учебном заведении (или близкой к ней) специальности.

Отмечается, что чем старше становятся молодые люди, тем больше их текущее место работы соответствует полученному образование.

Ирина Петрова