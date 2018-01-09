Сотрудники «Приморского водоканала» устранили порыв водовода, из-за которого без воды остались более десяти домов в Ивановке, сообщили Deita.ru в краевой администрации.

Как сообщили в департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, аварийная бригада закончила ремонт повреждённого участка трубопровода вечером 8 января.

«В 18.45 8 января водовод запустили, сейчас водоснабжение в селе восстановлено в полном объёме», – уточнили в ведомстве.

Напомним, в результате порыва водовода в селе Ивановка Михайловского района без воды осталось более десяти жилых домов.

Михаил Грач