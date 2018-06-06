Мировая премьера случится во Владивостоке 7 июня: впервые будет исполнено нестандартное музыкальное произведение - симфония «Варяг». Его написал кипрский композитор Мариос Иоану Элиа, который известен созданием аудиовизуального портрета Владивостока «Sound of Vladivostok» («Звука Владивостока»). В Приморской краевой филармонии состоялась пресс-конференция по этому важному для города и культуры в целом поводу, сообщает DEITA.RU.





Первым слово взял вице-губернатор Приморского края Константин Межонов. Он отметил, что сейчас происходят исторические события - появилось очень интересное произведение, которое на своём языке не стандартным образом рассказывает, в том числе, об истории нашего города. Константин Межонов имел в виду оба произведения, которые Мариос Иоану Элиа посвятил Владивостоку: «Sound of Vladivostok» и военно-морскую симфонию «Варяг», которую нам предстоит услышать 7 июня. Вице-губернатор, курирующий культурную жизнь Приморского края, высказал композитору благодарность за столь нестандартный взгляд на город, в том числе, на его историю. И выразил уверенность в том, что это очень интересное произведение понравится жителям Владивостока и Приморья и будет представлять наш город туристам и всему населению России. «Возник синергетический эффект, и у нас уже родились новые мысли о том, как продолжить эту великолепную историю», - закончил своё выступление Константин Межонов.

От администрации Приморского края вице-губернатор вручил композитору Мариос Иоану Элиа «Благодарность» за его деятельность.





Мариос Иоану Элиа сказал, что он чувствует себя частью русской культуры, частью Владивостока и счастлив быть здесь. Его вдохновила история крейсера «Варяг», экипаж которого, во время русско-японской войны 1904 года, предпочел вступить в неравный бой с противником и взорвать крейсер, но не сдаться. История этого подвига вдохновила Мариоса на проекты в нашем городе.

Симфонию на сцене Приморской краевой филармонии исполнит Тихоокеанский симфонический оркестр. По мнению руководителя оркестра и его главного дирижёра Анатолия Смирнова это очень интересно, что автор, который не живёт в России, во Владивостоке, пишет произведение о Владивостоке. «Мариос вдохновился нашей историей и написал замечательное произведение. Симфония не обычная. Во первых, она мощная, это современное музыкальное искусство, в нём много ярких моментов: гром, звук пушки, азбука морзе, скрежет льда, тема знакомых всем «Амурских волн». Это новое направление в музыке», - говорит Анатолий Смирнов.

Симфония исполняется в сопровождении голосов. На сцене выступит академический хор ДВФУ под руководством Елены Петуховой и лауреаты международных конкурсов: солистка Приморской краевой филармонии Елена Брыкина и солист Приморской сцены Мариинского театра Илья Астафуров.



Илья Астафуров отметил, что очень интересно работать над материалом, когда композитор находится здесь же и говорит, как это нужно исполнить. Это очень здорово, - считает Илья. Елена Брыкина рассказала, что трудности были, но сейчас уже всё прекрасно.



О хоре который будет участвовать в исполнении симфонии сказал дирижер Тихоокеанского симфонического оркестра Анатолий Смирнов: «Это один из лучших академических хоров России – хор Дальневосточного Государственного Университета под руководством Елены Петуховой, которая много раз признавалась лучшим хормейстером России». Анатолий Смирнов уверен, что совместное исполнение Тихоокеанского симфонического оркестра, одного из лучших хоров страны и солистов даст прекрасный результат, и это будет на благо нашему городу.



Были раскрыты некоторые планы на будущее: уже началась работа над созданием документального фильма о симфонии «Варяг», композиторе Мариос Иоану Элиа и о Владивостоке. Директор филармонии Анна Олеко уточнила: «Мы выходим на новый короткометражный телефильм, который, скорее всего, будет называться «Варяг». В него будет включена историческая хроника и то, что мы услышим на сцене. Сейчас идет киносъёмка репетиционного процесса. Это новый продукт Мариоса».



Мариос Иоану Элиа, отвечая на вопросы, поделился своими планами: у него есть желание сделать работу с военно-морским флотом в Санкт-Петербурге, но к Владивостоку у него особое отношение. Он хочет вернуться сюда вновь и сделать много других проектов. В том числе «летнюю» версию звуков Владивостока. По его задумке это будет нечто совсем другое, чем то, что он делал ранее. Но для этого необходима поддержка администрации города Владивостока, администрации Приморского края и Приморской краевой филармонии.



Мариос отметил, что в своих работах вдохновляется местным колоритом. На вопрос о том, чем его зацепил Владивосток, почему из всех городов России он выбрал именно наш город, композитор ответил: «Для меня этот город уникален своим географическим расположением, я думал: Владивосток это край земли или её начало? И я считаю, что это начало мира. Ещё Владивосток географически несколько изолирован от основной части России, и для меня это тоже важно».



Мировая премьера Военно-морской симфонии «Варяг» пройдёт на сцене Приморской краевой филармонии 7 июня. В этот же вечер прозвучат известные хоровые произведения в том числе вступление к кантате К. Орфа «Кармина бурана», Румынская рапсодия Дж. Энеску и один из самых эффектных фортепианных концертов – концерт №1 Ф. Листа.



Справка:



Мариос Иоану Элиа создал 75 произведений, среди которых опера «Охота» (нем. «DieJagd», 2008 г., Штудгартская государственная опера) и «Ульмская оратория» для 400 музыкантов (2013 – 2014 годы). Широкую международную известность получила созданная им в 2011 году мультимедийная «Автосимфония» в которой принял участие оркестр из 81 автомобиля. Как было сказано на интернет-портале Huffington Post - «это один из самых удивительных симфонических концертов в мире».



Ирина Павленко





