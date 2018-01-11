В утренние часы житель Первореченского района Владивостока позвонил в полицию и сообщил об угоне своего автомобиля марки Toyota Soarer, сообщает корреспондент «DEITA.RU”. Мужчина рассказал, что накануне вечером оставил машину во дворе своего дома, а на следующий день обнаружил ее пропажу.

Сотрудники полиции в ходе проверки поступившей информации установили, что автомобиль был изъят судебными приставами за задолженность его владельца в сумме 500 тысяч рублей.

Оказалось, что мужчина длительное время не оплачивал свой долг, поэтому было принято решение об изъятии у него машины. Теперь, чтобы вернуть свой авто горожанину предстоит погасить задолженность.

Игорь Бегунов