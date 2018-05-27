Ежегодно 31 мая во всем мире отмечают день отказа от курения. Корреспондент DEITA.RU пообщался с бывшим сотрудником одной из крупнейших мировых табачных компаний Сергеем, чтобы узнать, в чем заключалась его работа, какая была зарплата и много ли было курильщиков среди коллектива.

Сергей, расскажи, какую должность ты занимал?

Скажем так, я был бренд-консультантом – это что-то между работой промоутера и интервьюера, самый низкий уровень в иерархии организации. Мне нужно было подходить к людям на рынках, улицах, и в магазинах, спрашивая, курят ли они. Если ответ был положительным, то еще «пачкой» наводящих вопросов я узнавал, дымит человек нашими «папиросками» или он использует товар конкурентов. Ну, и в финальном аккорде необходимо было добиться, чтобы курильщик купил в ближайшем магазине наши сигареты, за что он получал в подарок какую-нибудь незначительную побрякушку в виде зажигалки, магнитика или кружки.

И много людей тебе удавалось «пересадить»?

У нас был ежедневный план выработки и чтобы его выполнить, нужно было «переключать» с продукции конкурента на нашу около 15 человек в день. Официально мы так и делали, но по факту – это были непосильные цифры. Максимум удавалось добиться половины необходимого результата. Поэтому мы придумывали вымышленные данные людей, заносили их в планшет, тем самым делали фальшивый план и обманывали руководство компании. Ну, нельзя деда, который 40 лет носит в зубах одни и те же сигареты, заставить поменять их на другого производителя. А таких консервативных людей у нас больше половины. По своей структуре все сигареты одинаково ядовиты, даже качество табака у них сопоставимое. Поэтому моя работа была больше похожа на игру в наперстки. Участие в борьбе никотиновых корпораций за долю рынка и не более того.

То есть ты хочешь сказать, что пачка за 150 и за 80 рублей по качеству никак не отличается?

Потребителю кажется, что отличия колоссальные, но в составе сигарет сейчас чистого табака процентов 5, остальное – древесные опилки. Вся разница только в ядах-канцерогенах (на собраниях табачники их называют эстетичным словом «соусы»), которые в зависимости от статуса сигарет делают более приятными на вкус, ну, и фильтр еще играет важную роль – других отличий нет.

Если твоя работа не несла смысла, зачем ты этим занимался?

Я был студентом, нужны были деньги, а здесь при пятидневке и 4-часовом рабочем дне можно было получать 35-40 тысяч в месяц и успевать учиться в универе. Те, кто повыше рангом получают корпоративную машину и страховку ДМС, по которой бесплатно могут лечиться в частной клинике. Хоть зубы вставные делай, хоть лазерную коррекцию зрения – все за счет компании.

Что вообще из себя представляет этот бизнес изнутри?

Да обычная дистрибуция и продвижение табачной продукции, такая же, как например, продажа жвачки или мороженного, только с более существенными ограничениями. Никто не разрабатывает зловещие схемы по порабощению человечества никотиновой зависимостью. Обычная маркетинговая деятельность и молодой, очень эрудированный коллектив.

Много ли среди сотрудников курильщиков?

К моему удивлению оказалось, что всего процентов 20-30 от всего состава. Мои коллеги были подтянутые и спортивные – отбор по внешним признакам был довольно жестким. В этом плане работники табачных компаний похожи на наркодилеров – продают, но стараются не употреблять собственный товар.

Насколько реально в ближайшее время сокращение аудитории, потребляющей табак в России?

Сокращение, скорее всего, коснется будущих поколений, а не те которые уже курят. По сути, табачники никого не «подсаживают», а работают уже непосредственно с никотинозависимыми. Как показывает опыт, тот, кто реально хочет – бросает курить и никто ему не может препятствовать.

Я сейчас наблюдаю, как государство пытается бороться с курильщиками путем повышения цен, но на мой взгляд, это не самое верное решение. Из-за такой политики рынок наводнило огромное количество подделок непонятно какого качества. От этого страдают и курильщики, сами производители, да и государство, потому что за фальшивки никто не платит в казну налоги. А вот запрет рекламы в СМИ и штрафы за курение в общественных местах я считаю вполне обоснованными - такие меры несут положительные тенденции в обществе.

Федор Сорокин