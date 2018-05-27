Специалистами государственного пожарного надзора была проведена тренировка по эвакуации из помещений объекта с массовым пребыванием детей – средней школы № 6 города Дальнереченска, сообщили DEITA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю

По легенде учений, в коридоре школы возле кабинета директора произошло е загорание с сильным задымлением и распространением дыма на верхние этажи. После срабатывания автоматической пожарной сигнализации в здании началась эвакуация людей. Также по легенде тренировки во время проведения учебной эвакуации в школе было отключено электричество. Эти условия были созданы для полной имитации в условия реального пожара. Школьники в сопровождении учителей спешно выходили из помещений классов в специально отведённое безопасное место.

Всего было эвакуировано 302 воспитанника и 36 работников образовательной организации. После проведения мероприятия в учебном классе с задействованным персоналом и учителями были подведены итоги эвакуации.

Как отметила заместитель начальника Отдела надзорной деятельности Татьяна Василец, – «На объектах с массовым пребыванием людей необходимо продолжать подготовку ответственных лиц в прорабатывании вопроса о действиях в случае возникновения пожара, быстрой эвакуации граждан и соблюдения правил пожарной безопасности, тем самым прививая у инструктируемых культуру безопасности.

Дмитрий Санников