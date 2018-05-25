На федеральной трассе «Уссури» в пробке стоят сотни автомобилей, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали очевидцы, на трассе сразу за низководным мостом по направлению к Прохладному стоят сотни автомобилей. Средняя скорость движения составляет 7 километров в час.





По данным сервиса «Яндекс пробки» по состоянию на 18:00 25 мая в городе Владивостоке пробки оцениваются в 7 баллов. Затруднено движение по Золотому мосту с мыса Чуркин. Стоят Некрасовский путепровод, Верхнепортовая, Посьетская, участки Светланской и Алеутской в центре города.

Дмитрий Санников